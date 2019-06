30 giugno 2019- 13:03 Migranti: De Carlo (M5S), Delrio a bordo Sea Watch in cerca passerelle

Roma, 30 giu. (AdnKronos) - “Salendo a bordo della Sea Watch, Delrio ha dimostrato di non cercare altro che passerelle e visibilità, evidenziando anche la grande ipocrisia del Pd. Piuttosto, avrebbe dovuto stare vicino ai bimbi vittime dello scandalo in Emilia, in cui è coinvolto un sindaco del Partito Democratico, e condannare il sistema messo in atto negli anni con i soldi pubblici, che ha portato all’affido di minori addirittura a titolari di sexy shop. Tutto questo è semplicemente assurdo.” Così in una nota la deputata M5S, Sabrina De Carlo.