MIGRANTI: DE CORATO, SOLO 74 SU OLTRE 130 SINDACI HANNO FIRMATO PROTOCOLLO

18 maggio 2017- 20:15

Milano, 18 mag. (AdnKronos) - "Grande fallimento del protocollo per l'accoglienza proposto dal ministro Minniti che prevedeva di spalmare 5mila presunti profughi nei Comuni della provincia di Milano i quali hanno tutti bilanci disastrosi e non riescono a garantire tutti i servizi ai cittadini italiani che hanno il dovere di rappresentare". Lo evidenzia Riccardo De Corato, ex vicesindaco e capogruppo di Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale in Regione Lombardia, che spiega: "I numeri del fallimento sono impietosi: sui 134 Comuni individuati in prefettura se ne sono presentati solo 74 , tolti i 20 sindaci leghisti che giustamente non hanno firmato". "Due domande sorgono spontanee - conclude De Corato - perché tutti questi sindaci, tanti anche del Pd, non si sono presentati e dove verranno smistati gli immigrati che nelle intenzioni del ministro dovevano essere assegnati a quei Comuni che non hanno firmato?".