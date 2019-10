29 ottobre 2019- 12:35 Migranti: De Falco, 'Di Maio ha già fatto guai con M5S, ora lasci stare l'Italia'

Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - (di Elvira Terranova) - "Di Maio ha già fatto parecchi guai con il Movimento Cinque Stelle, ora lascia stare l'Italia...". A dirlo all'Adnkronos è il senatore Gregorio De Falco, ex M5S e ora al Gruppo Misto, commentando le parole del leader politico Luigi Di Maio che oggi, parlando della nave Ocean Viking, dice: "Non è possibile che la nave sbarchi sempre e solo in Italia. Bisogna fare la cosa giusta, non quella che spaventa dio meno". E proprio sulla nave umanitaria con a bordo 104 persone, tra cui bambini piccoli che da undici giorni sono nel Mediterraneo in attesa di un porto sicuro, De Falco sbotta: "E' stato superato qualunque tipo di record vergognoso, o quasi. Sono d'accordo con Faraone, il Governo deve fare scendere queste persone. Qui non parliamo di migranti ma di naufraghi, e i naufraghi vanno salvati sempre".L'ex ufficiale della Guardia costiera si dice anche d'accordo con la deputata Giuditta Pini secondo cui "anziché chiederci perché vince la destra, dovremmo domandarci quando e perché abbiamo smesso di essere diversi da loro". "Ha ragione Pini -dice De Falco- E noi abbiamo superato ogni record vergognoso con la Ocean Viking. Il nuovo Governo doveva dare un segno di discontinuità come aveva annunciato il premier Conte. E lo abbiamo dato almeno sotto il profilo della serietà, con lo spread che è sceso e con i conti che stiamo rimettendo in sesto, ma lo dobbiamo dare anche dal punto di vista dei migranti".