29 ottobre 2019- 12:35 Migranti: De Falco, 'Di Maio ha già fatto guai con M5S, ora lasci stare l'Italia' (2)

(Adnkronos) - "Qui - spiega De Falco -siamo nell'ambito del soccorso di naufraghi, lo ribadisco. Ed è bene che il governo Conte 2 si distingua dal Conte 1, perché altrimenti non cambia niente". E poi attacca ancora Di Maio, il suo ex capo politico: "Di Maio non può limitarsi a dire che la nave non deve approdare in Italia, ci deve dire dove dovrebbe andare. In Libia, forse? Che è stato dichiarato porto non sicuro? Ancora Di Mao non ha capito che in Libia ci sono trattamenti disumani?". "E poi, perché la Ocean Viking non dovrebbe attraccare in Italia? Non lo capisco". E ribadisce: "Lasci stare l'Italia, già ha fatto abbastanza guai con il M5S...".Lo scorso 27 gennaio, Gregorio De Falco, che era stato da poco espulso dal M5S, era andato al porto di Siracusa per seguire da vicino al vicenda della Sea Watch ferma in acqua da giorni con a bordo 47 migranti. De Falco aveva raggiunto i quella occasione gli altri tre deputati, Prestigiacomo (Fi), Fratoianni (Si) e Magi (+Europa) arrivati sulla terraferma dopo il blitz a bordo dalla nave ong.