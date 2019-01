4 gennaio 2019- 19:21 Migranti: De Micheli, Salvini ascolti sindaci, critiche anche da maggioranza

Roma, 4 gen. (AdnKronos) - "Salvini farebbe bene ad ascoltare le criticità di cui parlano i sindaci. La smetta di nascondersi dietro la stanca retorica da disco rotto sulla pacchia finita, buona per tutte le occasioni. I sindaci sono stati eletti per svolgere il ruolo che ricoprono, se lanciano un allarme su un provvedimento del governo è perché lo ritengono dannoso per gli abitanti delle loro città, così come ha fatto anche l’Anci". Lo dichiara in una nota la deputata del Pd, Paola De Micheli."Il Ministro dell'Interno la smetta con la sua crociata e apra al più presto un'interlocuzione istituzionale con i primi cittadini che non possono essere lasciati soli a gestire l'emergenza immigrazione e tutti i problemi creati dal decreto sicurezza, di cui si sono accorti anche diversi esponenti della maggioranza di governo che oggi hanno duramente attaccato il provvedimento, schierandosi apertamente con i sindaci".