3 ottobre 2018- 20:18 Migranti: decreto sicurezza non firmato, ancora all'esame del Quirinale

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - Il decreto sicurezza è ancora all'esame del Quirinale, quindi la firma del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per l'emanazione non arriverà nella giornata di oggi come auspicato dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini. In particolare, secondo quanto si apprende in ambienti parlamentari, rimarrebbero da sciogliere i nodi legati all'eventuale automatismo della sospensione del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale per l’immigrato che commette alcuni reati. Anche se non ci si sbilancia in previsioni, l'esame del Colle per il via libera del provvedimento potrebbe concludersi domani.