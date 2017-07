MIGRANTI: DELLAI, PAROLE KERN AIUTINO COOPERAZIONE ITALIA-AUSTRIA

22 luglio 2017- 18:08

Roma, 22 lug. (AdnKronos) - "Le parole del cancelliere austriaco Kern e la sua presa di distanza dalle posizioni nazionaliste e xenofobe emergenti in alcuni Paesi dell'Europa centro-orientale hanno in parte attenuato la terribile impressione provocata dalle dichiarazioni del suo giovane esuberante ministro degli Esteri. Speriamo che ciò concorra a confermare la cooperazione tra due Paesi destinati ad affrontare assieme le sfide di questo tempo, migrazioni comprese". Lo afferma Lorenzo Dellai, capogruppo di Democrazia solidale-Cd alla Camera."Bene ha fatto il nostro presidente del Consiglio Gentiloni -aggiunge- ad usare parole di amichevole fermezza. Speriamo inoltre che le ottime relazioni esistenti tra le Province Autonome di Trento e Bolzano ed il Land Tirol -nel quadro della collaborazione euroregionale- consentano sempre di più di definire posizioni comuni anche nel campo delle politiche di gestione dei flussi migratori. Si tratta in effetti di uno dei più decisivi banchi di prova anche per i governi territoriali".