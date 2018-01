MIGRANTI: DELLAI, TRADIZIONE CRISTIANO-SOCIALE NON IN CENTRODESTRA

15 gennaio 2018- 16:50

Roma, 15 gen. (AdnKronos) - "Se per il candidato presidente lombardo Fontana, sostenuto dal centrodestra moderati di destra compresi, le cose dette a proposito della purezza della razza sono un lapsus espressivo, ben si capisce -ma non è che l'ennesimo esempio- che la tradizione cristiano sociale non può stare da quella parte". Lo afferma Lorenzo Dellai, presidente di Democrazia solidale e tra i promotori di Civica popolare.