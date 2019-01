9 gennaio 2019- 15:34 Migranti: Delrio, 'con editto Varsavia Salvini sfiducia Conte'

Roma, 9 gen. (AdnKronos) - Siamo all’editto di Varsavia, le parole di Salvini sono una vera e propria sfiducia per Conte”. Lo ha detto il capogruppo del Pd alla Camera Graziano Delrio dopo che nel corso di una conferenza stampa a Varsavia il ministro degli Interni italiano ha bocciato l'accordo sostenuto dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per la redistribuzione dei 49 migranti delle navi di Sea Watch e Sea Eye.“Queste continue fibrillazioni – prosegue Delrio -, che oggi prendono la forma di in una vera e propria sfiducia sull’operato del Premier, sono molto preoccupanti. Servono misure di lungo periodo, non è possibile che le politiche migratorie siano affrontate caso per caso mettendo in pericolo la vita di donne uomini e bambini in fuga da guerre e povertà”.