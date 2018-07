17 luglio 2018- 20:53 Migranti: Delrio, governo riferisca in aula su morti in mare

Roma, 17 lug. (AdnKronos) - "Non si può soprassedere su un episodio così grave, chiediamo che il governo riferisca quanto prima in aula". Lo ha chiesto il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, a proposito dell'ultima tragedia oggi a sud di Lampedusa in cui sono morti una donna e il suo bambino. "Chiediamo che sia fatta piena luce su un episodio grave", su una "strategia", quella del governo contro le Ong, "che non porta a nulla se non ad altra morte e sofferenza".