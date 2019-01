25 gennaio 2019- 16:20 Migranti: Delrio, 'Pd propone commissione inchiesta su stragi in mare'

Roma, 25 gen. (AdnKronos) - "Facciamo nostro l’appello lanciato da Luigi Manconi col manifesto 'Non siamo pesci' e chiediamo al Parlamento di istituire una Commissione di inchiesta sulle stragi nel Mediterraneo. Già dalla prossima settimana depositeremo la proposta di legge per l’istituzione della Commissione". Lo annuncia il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio."Di fronte alla tragedia che in questi giorni si sta consumando nelle acque del Mediterraneo speriamo che nessuna forza politica si tiri fuori da una analisi seria delle cause, che il governo non si limiti alle lacrime di coccodrillo e che si smetta di insultare le Ong". "L’Italia è sempre stata maestra d’umanità. Il rispetto delle leggi e delle convenzioni internazionali, una lotta senza quartiere ai trafficanti di uomini e il soccorso di quanti fuggono a rischio della vita dalla guerra e della miseria possono e devono stare insieme", conclude.