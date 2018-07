17 luglio 2018- 16:03 Migranti: Delrio, Salvini smetta crociata d'odio

Roma, 17 lug. (AdnKronos) - "Quando si dice ai soccorritori di non perdere tempo e di non intervenire, quando si lasciano le persone in balia delle onde, quando si chiudono i porti, si sta dicendo di lasciare gli esseri umani in mare. @matteosalvinimi la smetta con crociata d’odio. #ong". Lo scrive su twitter il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio.