11 luglio 2018- 08:47 Migranti: Delrio, Schengen ed Europa rischiano di saltare

Roma, 11 lug. (AdnKronos) - “E’ giusto avere un’immigrazione regolata e controllata, ma non è giusto che si ritorni alle frontiere. Schengen rischia di saltare come rischia di saltare tutta l’Europa". Così Graziano Delrio, capogruppo del Pd alla Camera, questa mattina ai microfoni di Agorà Estate su Rai Tre."La destra europea a cui appartiene Salvini - prosegue l'esponente dem - insieme ai suoi amici tedeschi, della destra razzista tedesca, come quella della Le Pen in Francia, ha come obiettivo di demolire l’Europa, perché vuole tornare alle nazioni sovrane".