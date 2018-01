MIGRANTI: DI BATTISTA, FONTANA VERGOGNOSO, LEGA RESPONSABILE POVERTà AFRICA

16 gennaio 2018- 08:40

Roma, 16 gen. (AdnKronos) - "Mi sembra di tornare indietro di decenni", quella di Attilio Fontana è una "frase vergognosa e razzista, però neanche voglio dare risposta a certi soggetti che con le loro politiche, con i loro partiti hanno soltanto favorito l'aumento della xenofobia in Italia, ma anche l'aumento delle ingiustizie a livello mondiale". Così Alessandro Di Battista, esponente del Movimento 5 stelle, ospite di 'Circo massimo' su Radio Capital."Non dimentico mai la cause dell'immigrazione, tra queste -aggiunge- vi è anche l'impoverimento dei Paesi dell'Africa subsahariana, e anche delle guerre infami come quelle che sono state portate avanti anche dal centrodestra, penso all'intervento in Libia, in Afghanistan e in Iraq".