10 febbraio 2019- 15:43 Migranti: Di Battista, 'Francia li tratta da cani e fa morale a noi'

Roma, 10 feb. (AdnKronos) - "Il governo di Parigi non può fare la morale a noi sul razzismo quando i loro gendarmi alcune settimane fa hanno sbattuto i migranti alla frontiera in una foresta come cani". Lo dice Alessandro Di Battista a In Mezz'ora in Più.