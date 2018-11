29 novembre 2018- 21:33 Migranti: Di Battista, xenofobi nostrani dovrebbero avere più umanità

Roma, 29 nov. (AdnKronos) - "Gli xenofobi nostrani dovrebbero capire che se vivessero nelle periferie del Centro America si infilerebbero anche loro nelle carovane e proverebbero a trovare fortuna al di là del muro e andare negli Stati Uniti. Ci vuole molta umanità nei confronti di persone che fanno quello che farei anche io, il Centro America è stato massacrato negli Stati Uniti. La gente povera cerca di sopravvivere e questo è normale". Lo dice Alessandro Di Battista in diretta Fb. "Sarebbe bello che i media ne parlassero. Io ne ho scritto tanto in questi mesi ma nessun quotidiano riprende certe battaglie, quando invece dico un'altra frase fanno pezzi su pezzo", aggiunge Di Battista riferendosi al video in cui parlava di Maria Elena Boschi e Matteo Renzi. "Chi sta minando la libertà di stampa è questo sistema loro, non si rendono conto davvero che più fanno così e più le persone non li leggono più".