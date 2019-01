3 gennaio 2019- 11:43 Migranti: Di Maio, campagna elettorale sindaci che vogliono sentirsi di sinistra

Roma, 3 gen. (AdnKronos) - "Penso che quella sia solo campagna elettorale. E' una campagna elettorale di sindaci che si devono sentire un po' di sinistra facendo questa roba. Se vuoi sentirti di sinistra metti mano ai diritti sociali di questo paese, quelli che invece la sinistra ha distrutto in questi anni. Qui ormai per sentirsi un po' di sinistra ci propinano questa cosa: pensiamo come sono messi male". Ad affermarlo è il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio a margine della sua visita ad Alleghe.