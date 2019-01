28 gennaio 2019- 21:42 **Migranti: Di Maio, 'decisioni su Diciotti riguardano tutto il governo'**

Roma, 28 gen. (AdnKronos) - Sulla vicenda della Diciotti per la quale è stata chiesta l'autorizazzione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, "per me non c'è nessuna turbolenza, riguarda una decisione di tutto il governo, non credo che sia giusto relegare alle decisioni del ministro dell'Interno tutto questo". Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio, ospite di 'Quarta Repubblica' su Retequattro, ribadendo che "sarò il primo a sostenere quelle decisioni" di Salvini che ha chiesto di voler essere processato.