28 gennaio 2019- 22:01 Migranti: Di Maio, 'decisioni su Diciotti riguardano tutto il governo' (2)

(AdnKronos) - Salvini, ribadisce Di Maio, "ha detto voglio farmi processare. E' assurdo che sia sotto processo solo il ministro dell'Interno. Io me li ricordo quei giorni, abbiamo passato tre giorni in cui ci siamo sentiti io, il ministro Salvini e il presidente Conte praticamente ad ogni ora, perché stavamo cercando una soluzione e condividevamo in maniera granitica le scelte". "Io ho preso le stesse decisioni che ha preso il ministro Salvini e il presidente Conte ha preso le nostre stesse decisioni. In quella situazione per la prima volta l'Italia ha alzato la testa dopo che per anni noi ci siamo ritrovati come unico Stato nel Mediterraneo a tenere i porti aperti in cambio della flessibilità sugli 80 euro che dettero a Renzi".