3 gennaio 2019- 15:46 Migranti: Di Maio, dl Salvini? Noi crediamo in leggi che votiamo

Roma, 3 gen. (AdnKronos) - Il decreto Salvini produce più clandestini? "No, altrimenti non lo avremmo votato". Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio a Rocca Pietore in Veneto. "Dal nostro punto di vista noi crediamo nelle leggi che portiamo avanti", osserva."Questo è un decreto in cui abbiamo portato a casa norma importantissima e che non vedo l'ora di mettere in pratica, cioè l'obbligo per alberghi, cooperative, associazioni a rendicontare tutti i soldi che spendono nell'accoglienza ai migranti", aggiunge. "E' innegabile che in questi anni in Italia c'è stato un business sull'immigrazione, alimentato dai partiti che erano al governo e che prendevano soldi da quelle cooperative. Oggi è arrivato il momenti di rendicontare tutti questi soldi e attraverso questa rendicontazione avremo un'ottimizzazione della spesa e potremo continuare a investire nel settore dell'accoglienza e in altri settori".