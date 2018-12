11 dicembre 2018- 11:59 **Migranti: Di Maio, global compact? Non vincolante, ora pensiamo a italiani**

Roma, 11 dic. (AdnKronos) (di Ileana Sciarra) - Sul Global compact, il documento promosso dalle Nazioni Unite sulle politiche migratorie che ha visto spaccarsi il governo giallo verde, "si dovrà trovare un punto di accordo parlamentarizzando le scelte. Ma si tratta di un accordo non vincolante, quindi non è che ogni giorno pensiamo al global compact, piuttosto pensiamo a portare a casa la legge bilancio per poi iniziare a risolvere problemi delle famiglie italiane". Lo dice il vicepremier e ministro Luigi Di Maio in un'intervista all'Adnkronos.