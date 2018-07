11 luglio 2018- 08:35 Migranti: Di Maio, inimmaginabile chiudere porti a nave italiana

Roma, 11 lug. (AdnKronos) - "Se si tratta di una nave italiana, che è intervenuta in una situazione che dovremmo chiarire, bisogna necessariamente farla sbarcare". Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, ospite di Omnibus su La7, intervenendo sul caso della nave Diciotti. Il ministro puntualizza come i porti non siano "chiusi, lo sono alle ong che non rispettano le regole". Quanto alla necessità di far sbarcare i migranti a bordo della nave della Guardia Costiera italiana, Di Maio precisa: "non è un titolo contro Salvini, non è immaginabile chiudere l'ingresso ad una nave italiana, ma condivido tutte le perplessità su quello che sta accadendo nel Mediterraneo".