MIGRANTI: DI MAIO, ONG INTERVENGANO SU PERSONE SOSPETTE

11 maggio 2017- 12:02

Roma, 11 mag. (AdnKronos) - "E' chiaro che la responsabilità penale è sempre personale, non può essere messa in capo ad una Ong, ma questo non significa che le Ong non possano intervenire subito per capire se ci siano sospetti su alcune persone". Lo ha affermato il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio, di M5S, ospite di 'Dentro i fatti' su Sky Tg 24. "Le persone che rischiano di morire e vengono salvate -ha aggiunto- ricevono aiuto da quelle che io considero le ambulanze del mare, poi ci sono i taxi del mare, quei casi per cui alcuni esponenti delle Ong sono in contatto con scafisti: questo non è salvataggio in mare, è traghettamento. Un governo serio, siccome è un problema di sicurezza nazionale, fa intervenire la Guardia costiera e la Marina militare a coordinare le operazioni in mare di imbarcazioni delle Ong su cui la Procura sta indagando". "Gli italiani meritano il Nobel per la pazienza sull'immigrazione, ma da me si dice buoni sì fessi no. Stiamo molti attenti, perchè quando vanno a prenderli e non li portano nel porto di Malta e nel porto di Tunisi, è forse perchè qui in Italia c'è un altro business a terra che vale 5 miliardi di euro di tasse degli italiani e potrebbe esserci su questo -conclude Di Maio- non solo un interesse a non farli rimpatriare ma anche a farli arrivare".