MIGRANTI: DI MAIO, PROBLEMA NON SI RISOLVE PERCHé BUSINESS, PARTITI COLLUSI

30 gennaio 2018- 09:10

Roma, 30 gen. (AdnKronos) - L'immigrazione "è un business in Italia, non si risolve perché ci sono troppe realtà che speculano e a volte finanziano anche i partiti, che non risolvono il problema dal governo. Per fermare il business la prima cosa da fare è togliere gli appalti in emergenza che vengono dati ai palazzinari o a cooperative o associazioni". Lo dice Luigi Di Maio, candidato premier del M5S, ospite di Unomattina.