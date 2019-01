4 gennaio 2019- 13:09 **Migranti: Di Maio, se qualcuno a disagio si ricordi che M5S è pro-dl**

Roma, 4 gen. (AdnKronos) - "Se c'è qualche membro della maggioranza a disagio" sul decreto sicurezza "si deve ricordare che fa parte di una maggioranza che quel decreto lo ha votato, di un governo che lo sta applicando, che lo sosteniamo e che chi prende parte in questo momento a questa boutade prende parte a una boutade politica per far sentire un po' di sinistra chi con la sinistra non ha più nulla a che fare". Lo ha detto Luigi Di Maio a Alleghe.