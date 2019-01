4 gennaio 2019- 13:13 **Migranti: Di Maio, sindaci non hanno potere su porti, basta falsità**

Roma, 4 gen. (AdnKronos) - "In questo momento quello che si sta creando intorno a questa vicenda è un'occasione di campagna elettorale. Vorrei mettere al centro qualche verità: i sindaci che dicono 'apriamo i porti', non hanno nessuna autorità per legge di aprire o chiudere un porto. Questo dimostra che tutte queste dichiarazioni fanno parte di una grande occasione per fare un po' di campagna elettorale e chiedere un po' di voti". Lo ha detto Luigi Di Maio ad Alleghe.