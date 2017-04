MIGRANTI: DI MAIO, SU ONG SCOPERTO VASO PANDORA, DOVRANNO CHIEDERE SCUSA

29 aprile 2017- 08:35

Roma, 29 apr. (AdnKronos) - "Credo che nei prossimi giorni molti mi dovranno chiedere scusa. Io dico che c’è chi salva vite in mare e c’è anche lo spettro che possa esistere chi specula sulle vite dei migranti. Su un versante operano la Marina e alcune Ong, sull’altro c’è un procuratore che ha delle prove ma non le può usare in Italia e un ministro che lo richiama anziché aiutarlo. Io ho scoperchiato un vaso di Pandora: vediamo cosa accade". Lo dice Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera ed esponente del Movimento 5 stelle, in un'intervista al 'Corriere della Sera'.