5 gennaio 2019- 14:40 Migranti: Di Stefano, Malta e altri Paesi facciano loro parte come Italia

Roma, 5 gen. (AdnKronos) - "Abbiamo bisogno di un'Europa diversa, un'Europa più solidale e meno egoista. I precedenti governi non hanno saputo contrastare queste politiche che hanno fatto del male a tutta l'Europa, colpendo di riflesso anche l'Italia. Alle prossime elezioni europee spazzeremo via definitivamente tutti gli euroburocrati che hanno continuato ad alimentare il problema dell'immigrazione. Non possiamo abbandonare donne e bambini, non possiamo ignorare il loro grido d'allarme. Concordo in pieno con Luigi Di Maio: priorità a queste persone che soffrono". Lo afferma il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano, esponente M5S."L'Italia -aggiunge- come sempre farà la sua parte accogliendo esclusivamente le 10 persone vulnerabili che si trovano sulla nave Sea Watch 3, le altre 22 più le 17 della Sea Eye sono un problema che non ci appartiene. Gli altri Paesi, a partire da Malta, facciano la propria parte! A maggio cambieremo definitivamente quest'Europa, l'Italia non può essere lasciata sola. Che sia chiaro: il problema dell'immigrazione è un problema di tutta l'Europa!”.