25 gennaio 2019- 12:54 Migranti: Di Stefano (Rete antirazzista), da Cara Mineo allontanamento soft in mini gruppi

Palermo, 25 gen. (AdnKronos) - "Gli allontanamenti dei migranti dal Cara di Mineo sono già in atto, solo che sono allontanamenti soft. Ogni settimana vengono pportati via gruppi da quaranta-cinquanta persone". Lo ha detto all'Adnkronos Alfonso Di Stefano, responsabile della Rete antirazzista di Catania, che proprio questa mattina è andato al Cara che ospita al momento circa 1.400 migranti di varie nazionalità. Nei giorni scorsi il ministro Matteo Salvini aveva annunciato che anche, dopo il Cara di Castelnuovo di Porto, anche la struttura nei pressi di Mineo (Catania) sarebbe stata chiusa. "Sappiamo che verrà chiusa entro le elezioni europee - dice ancora Di Stefano - e con questi allontanamenti settimanali stanno già avviandosi verso la chiusura". A dicembre era previsto un primo allontanamento di un gruppo di 89 migranti, tra cui molte donne e con bambini, ma la protesta guidata dal vescovo di Caltagirone Calogero Peri aveva bloccato i trasferimenti. "Apriremo anche le chiese per alloggiare queste persone", aveva annunciato monsignor Peri. "Ma dopo lo scalpore di quei giorni - dice oggi il responsabile della Rete antirazzista - gli allontanamenti sono proseguiti regolarmente, ma a gruppi minori. Alcuni sono stati portati in altri Sprar e quelli che hanno la protezione umanitaria in scadenza non hanno un posto dove andare".