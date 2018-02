MIGRANTI: DI TRAGLIA, VERA 'BOMBA SOCIALE' SONO GIOVANI

5 febbraio 2018- 12:25

Roma, 5 feb. (AdnKronos) - "La vera 'bomba sociale' non i migranti, come sostiene Berlusconi, ma le nuove generazioni che oltre ad avere (quando ce l'hanno) un lavoro precario e sfruttato, scopriranno presto di non poter godere di una pensione dignitosa". Lo dichiara Stefano Di Traglia, candidato Leu alla regione Lazio.