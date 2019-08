19 agosto 2019- 07:14 Migranti: diciottesima notte sulla Open Arms, tensione sulla nave con 107 naufraghi

Palermo, 19 ago. (AdnKronos) - Diciottesima notte sulla nave Open Arms per i 107 migranti a bordo della imbarcazione della ong spagnola e la tensione aumenta. Ieri sera, dalla Spagna, è arrivata la proposta di fare attraccare la nave in un porto delle Baleari, più vicino rispetto a quello indicato ieri pomeriggio. Ma al momento non si conosce ancora la scelta della ong. Ieri in quattro si sono gettati dalla nave per raggiungere la terraferma ma sono stati raggiunti dai volontari che li hanno soccorsi e riportati sulla imbarcazione.