7 gennaio 2019- 12:21 Migranti: dirigente Anagrafe, 'Non sono paladino diritti, eseguo ordini Orlando' (2)

(AdnKronos) - Pedicone non intende entrare nel merito "politico" della questione. "Potrei anche non essere d'accordo - afferma - ma non posso comunque non attenermi a quanto richiesto dal primo cittadino. Posso dire però che le leggi si applicano, possono piacere o no". E aggiunge: "Orlando fa politica, ma la politica è una cosa, la legga un'altra". Nel frattempo nessuna nuova residenza è stata concessa, ma chi ha il permesso di soggiorno scaduto può e potrà presentare la richiesta. "I cittadini hanno il diritto di presentare istanze e gli uffici non possono rifiutarle. Se saranno accolte è un altro discorso". Prima di Capodanno le richieste di residenza, fra rinnovi e ex novo, erano più o meno una decina e questa mattina all'ufficio anagrafe c'erano poche persone, la maggior parte delle quali doveva solo perfezionare la domanda presentata prima dell'entrata in vigore del decreto sicurezza.