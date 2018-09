24 settembre 2018- 13:07 **Migranti: dl sicurezza, anche pericolosità sociale per espellere richiedente asilo**

Roma, 24 set. (AdnKronos) - Per espellere dall’Italia un richiedente asilo serve anche la pericolosità sociale e non solo l’essere sottoposto a procedimento penale. Questa una delle misure ottenute dal M5S, viene riferito da fonti grilline, in sede di discussione in Cdm sul dl sicurezza.