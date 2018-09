24 settembre 2018- 13:03 Migranti: dl sicurezza, via cittadinanza solo se condanna definitiva per terrorismo

Roma, 24 set. (AdnKronos) - Via la cittadinanza solo in caso di condanna definitiva per terrorismo. Questa la misura finale approvata dal Cdm nel dl sicurezza, e voluta dai 5 Stelle che hanno fatto pressing, secondo quanto riferito all'Adnkronos, affinché nel testo fosse prevista la condanna definitiva per togliere la cittadinanza a chi si macchia di reati di terrorismo.