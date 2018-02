MIGRANTI: DONAZZAN, CON NUMERI FRONTEX GOVERNO VITTIMA DELLE PROPRIE BUGIE

13 febbraio 2018- 16:48

Venezia, 13 feb. (AdnKronos) - “Oggi Governo e Partito Democratico rimangono vittime delle proprie bugie, smontate dai numeri di Frontex. La sinistra in campagna elettorale afferma di aver contribuito a diminuire l’arrivo di migranti sulle coste italiane, peccato che l’agenzia europea sostenga, invece, che il numero degli sbarchi in Italia a gennaio ha superato la soglia dei 4.800, doppiando quella del mese precedente. Ma paradossalmente non ci voleva Frontex per fare aprire gli occhi ai buonisti. Gli italiani sono sempre più esausti di subire ogni giorno i disagi di una immigrazione indiscriminata e indistinta”. Lo afferma in una nota Elena Donazzan, assessore regionale del Veneto.