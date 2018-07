14 luglio 2018- 16:38 Migranti: donna trasferita da nave Gdf su motovedetta e ricoverata a Modica

Palermo, 14 lug. (AdnKronos) - Una donna, di origine eritrea, che si trovava sulla imbarcazione della Guardia di Finanza con il gruppo trasbordato all'alba davanti all'isola di Linosa, è stata trasferita su una motovedetta e portata all'ospedale di Modica. L'attracco della motovedetta è avvenuto al porto di Pozzallo. La giovane, come si apprende, è molto disidratata e debilitata e verserebbe in pericolo di vita. Gli altri migranti rimangono al momento sulla nave della Finanza in attesa di indicazioni dal Governo.