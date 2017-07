MIGRANTI: DUE NUOVI HOTSPOT IN SICILIA, SINDACO SIRACUSA 'IMPOSSIBILE SIA QUI'

5 luglio 2017- 12:01

Palermo, 5 lug. (AdnKronos) - "Sono sempre favorevole a dare una mano nell'accoglienza ai migranti ma mi sembra impossibile che Siracusa possa essere la sede di un nuovo hotspot in Sicilia". Così il sindaco Giancarlo Garozzo commenta all'Adnkronos le voci circolate nelle ultime ore secondo cui oggi il ministro dell'Interno Marco Minniti dovrebbe annunciare al parlamento l'apertura di due nuovi centri in Sicilia (sei su tutto il territorio nazionale), di cui uno a Palermo e un altro a Siracusa. Siracusa, evidenzia il primo cittadino, "ha solo una parte della costa dove potrebbe essere realizzato ed è il porto turistico di Ortigia. Mi sembrerebbe una follia pensare di costruirlo lì". L'ipotesi che sembra più probabile è che il nuovo Centro di identificazione per migranti sorga sì nel siracusano ma ad Augusta, già primo porto in Italia per numero di sbarchi. "I centri di prima identificazione per i richiedenti asilo devono essere nei punti di sbarco - spiega all'Adnkronos il sindaco di Augusta Cettina Di Pietro - In realtà noi già al porto abbiamo una tendopoli che da tempo svolge questa attività, si tratterebbe solo di ufficializzare un servizio che già facciamo".