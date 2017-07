MIGRANTI: DUE NUOVI HOTSPOT IN SICILIA, SINDACO SIRACUSA 'IMPOSSIBILE SIA QUI' (2)

5 luglio 2017- 12:01

(AdnKronos) - Al porto di Augusta ci sono una serie di container nei quali operano volontari, Frontex ed Emergency. "Dovevano essere delle tende che ospitavano i migranti in emergenza, è diventata una situazione che si è cristallizzata nel tempo - aggiunge Di Pietro - Si tratta di delocalizzare questa tendopoli per fare la stessa attività svolta fino ad oggi". Ieri la prima cittadina di Augusta ha avuto un'interlocuzione con il prefetto di Siracusa Giuseppe Castaldo "ma sul luogo dove dovrebbe sorgere questo Centro non ci sono ancora certezze".