18 ottobre 2019- 19:39 Migranti: due sbarchi a Linosa nel pomeriggio

Palermo, 18 ott. (Adnkronos) - Un gommone e una piccola imbarcazione con a bordo migranti sono sbarcate nel tardo pomeriggio sull'isola di Linosa. Al momento non si conosce il numero delle persone che erano a bordo delle due imbarcazioni. L'amministrazione comunale ha allertato Capitaneria di porto e la Guardia di finanza per il trasferimento dei migranti. "Questo episodio - commenta il sindaco di Lampedusa e Linosa Totò Martello - segnala una questione fondamentale: da quando è stata cancellata l'operazione Sofia non c'è più controllo nel Mediterraneo".