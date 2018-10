3 ottobre 2018- 15:51 Migranti: E.Letta, strage Lampedusa 2013 inizio declino valori Ue

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - "Non abbiamo paura di dirlo. Non abbiamo paura di ricordarlo. Il #3ottobre2013 a #Lampedusa cominciarono a eclissarsi i valori europei". Lo scrive su twitter Enrico Letta, ex presidente del Consiglio.