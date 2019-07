8 luglio 2019- 21:24 **Migranti: emendamento M5S a Sicurezza bis per confisca navi a prima violazione*

Roma, 8 lug. (AdnKronos) - I 5 Stelle hanno presentato un emendamento al dl Sicurezza bis per anticipare la confisca delle navi alla prima violazione e non più in caso di reiterazione e per dare alle forze armate e di polizia i natanti confiscati.