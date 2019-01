24 gennaio 2019- 17:34 Migranti: entro 60 giorni sì o no autorizzazione a procedere per Salvini/Adnkronos (3)

(AdnKronos) - In caso diverso, il Tribunale dei ministri, sentito il Pm, dispone l’archiviazione con decreto non impugnabile. Il procuratore della Repubblica dà comunicazione dell’avvenuta archiviazione al presidente della Camera competente.Una volta pervenuta la richiesta di autorizzazione a procedere, il caso viene istruito dalla Giunta per le Autorizzazioni alla Camera e delle Immunità al Senato, che riferisce all’Aula. Nel caso specifico relativo a Salvini, in base al regolamento di palazzo Madama la Giunta presenta la relazione scritta per l'Assemblea entro trenta giorni dalla data in cui ha ricevuto gli atti.L’Assemblea si riunisce entro sessanta giorni dalla data in cui gli atti sono pervenuti al presidente della Camera competente e può, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, negare l’autorizzazione a procedere ove reputi, con valutazione insindacabile, che l’inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di governo.