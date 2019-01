24 gennaio 2019- 17:34 Migranti: entro 60 giorni sì o no autorizzazione a procedere per Salvini/Adnkronos (4)

(AdnKronos) - Se la Giunta propone la concessione dell'autorizzazione e non vengono formulate proposte intese a negarla, l'Assemblea non procede a votazioni intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta. In caso diverso sono poste in votazione le proposte di diniego dell'autorizzazione, che si intendono respinte qualora non conseguano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea, con conseguente via libera all'autorizzazione. Qualora l’autorizzazione venga concessa, gli atti tornano al Tribunale dei ministri perchè continui il procedimento secondo le norme vigenti. Per i reati commessi dal presidente del Consiglio e dai ministri nell’esercizio delle loro funzioni, la competenza appartiene in primo grado al Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di appello competente per territorio. Non possono partecipare al procedimento i magistrati che hanno fatto parte del Tribunale dei ministri nel tempo in cui questo ha svolto indagini sui fatti oggetto dello stesso procedimento. Si applicano per le impugnazioni e gli ulteriori gradi di giudizio le norme del codice di procedura penale.