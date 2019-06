30 giugno 2019- 18:55 Migranti: equipaggio difende Capitana Carola 'Fieri di lei', martedì interrogatorio/Adnkronos (3)

(30 giu. AdnKronos) - Lo stesso Oscar ricorda anche i racconti fatti dai migranti a bordo durante la navigazione. "Abbiamo raccolto tante testimonianze terribili - aggiunge - hanno subito di tutto. Ed erano felici di ricevere tanto affetto sulla nostra nave, dopo avere subito solo torture e angherie". "Non capivano perché non potevamo attraccare con la nave al porto- dice - e non sapevamo cosa dire. Ma lo abbiamo sempre rassicurati e tranquillizzati". Anche la notte dello sbarco i migranti a bordo, quaranta in tutto, "hanno avuto paura". "Erano tutti spaventati per le scene al porto- dice Oscar - non capivano perché la gente gridava e cosa diceva. Ma hanno capito che non erano i benvenuti. Avevano tanta paura. Noi li abbiamo tranquillizzati". Intanto, i 40 migranti sono all'hotspot in attesa di conoscere il loro destino.