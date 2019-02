1 febbraio 2019- 07:22 Migranti: equipaggio Sea watch ascoltati fino a tardi da Polizia giudiziaria

Palermo, 1 feb. (AdnKronos) - Sono stati ascoltati fino a tarda ora i componenti dell'equipaggio e il comandante della nave Ong Sea watch 3 che è sbarcata ieri mattina al porto di Catania. Gli uomini di Guardia Finanza, Polizia e Capitaneria di porto sono saliti sulla nave subito dopo la fine dello sbarco dei 47 migranti, tra cui 15 minori non accompagnati. Ma, a quanto si apprende, fino a questo momento, non è stato disposta alcun provvedimento nei confronti della nave. Ieri si era sparsa la voce che il Procuratore di Catania Carmelo Zuccaro volesse sequestrare la nave. Ma per ora non si registrano indagati. Ma fino a tarda sera non è stato autorizzato il cambio equipaggio.