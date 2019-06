30 giugno 2019- 11:06 Migranti: equipaggio Sea watch, 'Salvini non può fare politica sulla pelle di 40 persone'

Lampedusa, 30 giu. (AdnKronos) - "Non abbiamo seguito quello che ha detto il ministro Salvini in questo giorni, eravamo occupati a seguire i migranti a bordo. Io capisco che Salvini deve fare politica ma prima vengono le persone, e non si può fare politica sulle spalle dei più deboli. E' sbagliato il punto di vista. Anche l'Europa deve fare la sua parte e deve aiutare l'Italia. Posso anche capire la reazione dell'Italia ma non è questa la soluzione". Lo ha detto Oscar, uno studente tedesco, componente dell'equipaggio della nave Sea watch, che si trova ancora a bordo della nave della ong. L'equipaggio è composto da 16 persone, provenienti dalla Germania, Olanda, Italia, Spagna e Francia.