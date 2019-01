29 gennaio 2019- 16:03 Migranti: eurodeputati Pd, 'gruppo S&D Ue intervenga su Seawatch'

Roma, 29 gen. (AdnKronos) - Gli eurodeputati Pd hanno scritto una lettera all Presidente del gruppo S&D, Udo Bullmann, per sollecitare l'intervento dei Socialisti e Democratici sulla questione Seawatch 3. "Caro Udo, 47 persone fuggite dalla guerra e dalla fame,tra cui 13 minori, sono fermi su una nave al largo delle coste di Siracusa, impossibilitati ad attraccare per ricevere cure ed assistenza medica a causa degli assurdi divieti del Ministro degli Interni Matteo Salvini. Il Governo italiano -scrivono- ha scelto la drammatica strada di una campagna elettorale sulla pelle di chi è più debole". "Pensiamo che sia giunto il momento di alzare la voce dell’umanità e della solidarietà. Allo stesso tempo dobbiamo chiedere con forza che tutti i paesi europei facciano il loro dovere e non si limitino a guardare. Adesso la cosa più importante è aiutare chi è più debole, chi è stato lasciato solo e abbandonato dalla cecità, il cinismo e l’egoismo di Lega e M5S"."Per questo, tramite te, chiediamo una forte iniziativa politica di mobilitazione dei Socialisti e Democratici europei, in Parlamento e fuori, per rompere l’isolamento di 47 persone lasciate in mezzo al mare, sensibilizzare l’Europarlamento e il Consiglio, spezzare questa catena di indifferenza", concludono gli eurodeputati dem.