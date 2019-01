28 gennaio 2019- 15:32 Migranti: europarlamentari Pd, anche noi a Siracusa

Roma, 28 gen. (AdnKronos) - “A bordo della nave Sea Watch ci sono quarantasette persone bisognose di aiuto che l'Italia e l'Europa non possono abbandonare a loro stesse. E’ giunta l’ora di alzare la voce e dimostrare solidarietà e umanità verso i più deboli: per questo noi eurodeputati del Pd parteciperemo convintamente alla 'Staffetta Pd' a Siracusa: chiediamo che tutti vengano fatti scendere dalla nave per essere aiutati, medicati e accolti”. E' quanto si legge in una nota della delegazione dei parlamentari europei del Pd. “Ora basta con la becera propaganda governativa sulle pelle di chi non si può difendere, andremo a Siracusa -prosegue il comunicato- per portare la vicinanza di tutta l’Italia alle persone rimaste in ostaggio sulla Sea Watch. Non possiamo più permettere che queste pratiche lesive della sicurezza, dell'incolumità e dei diritti umani delle persone vengano protratte ancora!". I primi parlamentari europei ad arrivare a Siracusa da oggi e per tutta la settimana saranno, Cecile Kyenge, Michela Giuffrida, Silvia Costa e Daniele Viotti.