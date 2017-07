MIGRANTI: EUROSTAT, RADDOPPIATI RICHIEDENTI ASILO IN UE, IN ITALIA OLTRE 83MILA RICHIESTE (2)

20 luglio 2017- 12:19

(AdnKronos) - All’inizio del 2016 erano presenti in Italia 155.177 persone con un permesso per motivi ricollegabili all’asilo politico o alla protezione umanitaria, con un'incidenza del 4 per cento sul totale dei permessi di soggiorno. Se si considerano i soli permessi con scadenza quelli concessi per asilo e protezione umanitaria sfiorano il 10 per cento. In molti casi, secondo l’Eurostat, la presenza di persone in cerca di protezione in Italia è solo temporanea. All’inizio del 2016 ha ancora un permesso di soggiorno valido il 32,3 per cento delle persone arrivate nel 2011 e il 49,3 per cento degli ingressi del 2012. Tra gli entrati per motivi umanitari nel 2011 ancora presenti in Italia, la quota di residenti al primo gennaio 2016 è molto più contenuta rispetto agli entrati per altre motivazioni come lavoro e famiglia.