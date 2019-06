26 giugno 2019- 13:21 Migranti: Faraone, 'a Lampedusa staffetta dem per Sea Watch3'

Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - "A partire dalle prossime ore il Pd Sicilia garantirà una presenza organizzata e continua a Lampedusa per monitorare la situazione della Sea Watch3, ferma a largo dell’isola, e continuare a chiedere che il governo consenta lo sbarco dei migranti". Ad annunciarlo su Fb è il segretario del Pd siciliano Davide Faraone. "Con Nicola Zingaretti e con i gruppi parlamentari - aggiunge - stiamo organizzando una 'staffetta' di parlamentari che nei prossimi giorni sarà stabilmente sull’isola per testimoniare la nostra solidarietà nei confronti di queste persone costrette dal governo di Salvini a rimanere, in condizioni ormai insostenibili, a bordo della nave".